Suona l’allarme in casa Juventus per quel che riguarda la situazione infortuni. Da valutare le condizioni di Dybala e Arthur, ma non trapela sostanziale ottimismo dall’infermeria

Gli infortuni della Juventus continuano a preoccupare Andrea Pirlo in vista del proseguimento della stagione e soprattutto in chiave Champions League. Il tecnico bianconero, in vista dei prossimi impegni di campionato contro Verona e Spezia, dovrà fare i conti con le assenze di Chiellini, Bonucci, Arthur, Cuadrado e Dybala. Il capitano bianconero potrebbe rientrare tra circa 10 giorni, e potrebbe alzare bandiera bianca contro Verona e Spezia e tornare a disposizione nella super sfida contro la Lazio.

Stesso discorso per Bonucci, il quale, però potrebbe saltare anche la sfida contro i capitolini. Tempi di recupero da valutare nel corso dei prossimi giorni. Per quel che riguarda Cuadrado, invece, il problema muscolare dell’esterno colombiano potrebbe costringere il giocatore a restare ai box per altri 10-15 giorni. Pirlo spera di poter recuperare l’ex Fiorentina in occasione del match di ritorno di Champions League contro il Porto. Punto interrogativo, perplessità, ma anche un briciolo di fiducia in vista delle prossime settimane.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI

Infortuni Juventus, preoccupano le condizioni di Dybala e Arthur

Come anticipato nella giornata di ieri, le condizioni di Dybala e Arthur starebbero preoccupando lo staff medico bianconero e Andrea Pirlo. La Joya sente ancora dolore al ginocchio e i tempi di recupero potrebbero allungarsi oltre i 10-15 giorni. Dybala non ci sarà contro il Verona, match valido per la 24^ giornata di Serie A e salterà anche il turno infrasettimanale contro lo Spezia. Pirlo spera di poter recuperare il suo numero 10 in occasione della sfida di Champions League contro il Porto. Stesso discorso fatto per Cuadrado.

LEGGI ANCHE>>> La Juventus guarda allo Scudetto, e Pirlo non si tira indietro

Punto interrogativo anche per ciò che riguarda i tempi di recupero di Arthur, il quale continua a sentire doloro alla gamba a causa di una calcificazione nella membrana tra tibia e perone. Il centrocampista brasiliano seguirà una terapia conservativa, poi si valuterà se sarà necessario un intervento chirurgico per risolvere definitivamente il problema. Tempi di recupero incerti e ancora da stabilire. Contro il Verona, inoltre, Pirlo dovrà fare a meno anche di Danilo, squalificato.