Durante l’allenamento di oggi Gattuso ha assistito al ritorno in gruppo di Dries Mertens: il belga può aiutare il Napoli contro il Granada

Il Napoli ha messo nel mirino il confronto con il Granada. Contro gli andalusi, gli azzurri dovranno recuperare il 2-0 dell’andata.

Gennaro Gattuso conta di recuperare qualche pedina in più per capovolgere il discorso qualificazione allo stadio “Maradona” (giovedì il fischio d’inizio sarà alle 18.55). Dal Training Center sono emerse notizie confortanti per l’allenatore inglese. Pienamente recuperato Dries Mertens, che oggi ha svolto l’intera seduta in gruppo. Sono però diversi gli uomini che continuano a lavorare ai margini.

Napoli, Mertens torna in gruppo, esito negativo per gli esami clinici ai quali si è sottoposto Osimhen

Buone notizie sono giunte dall’allenamento di oggi. Dries Mertens ha svolto l’intera seduta con il gruppo e dunque torna a disposizione del tecnico partenopeo.

Hysaj e Demme hanno proseguito il loro lavoro differenziato lavorando soltanto in parte con il gruppo. Seduta personalizzata pure per Ospina e Petagna mentre Manolas e Lozano hanno svolto terapie lavorando poi tra campo e palestra.

In mattinata, Victor Osimhen si è sottoposto ad esami clinici e ad accertamenti diagnostici nella clinica “Pineta Grande”. Gli esami ai quali si è sottoposto hanno dato esito negativo. Il giocatore osserverà ora alcuni giorni di riposo prima di riprendere gradualmente gli allenamenti. Le condizioni dell’attaccante nigeriano saranno monitorate giorno per giorno.

Il Napoli avrà bisogno di vincere 3-0 per passare il turno. Nel caso in cui dovesse subire almeno un gol avrà invece la necessità di vincere con almeno tre reti di scarto. I partenopei dovranno offrire un’immagine totalmente differente rispetto a quella mostrata sia nel match d’andata sia domenica nel confronto con l’Atalanta. Negli ultimi 180′, la squadra di Gennaro Gattuso ha subito 6 reti. Numeri estremamente negativi che dovranno essere correnti per centrare l’impresa contro la squadra di Diego Martinez.

Gli spagnoli, nello scorso weekend, hanno evidenziato di aver pagato gli sforzi compiuti giovedì scorso contro il Napoli. Sono infatti usciti sconfitti dalla partita con l’Huesca, capace di imporsi per 3-0 contro gli andalusi.