Maurizio Sarri ritorna in Serie A? Ci ha provato il Napoli di Aurelio De Laurentiis. L’agente smentisce l’ipotesi Fiorentina.

Maurizio Sarri torna ad allenare in Serie A? Il futuro dell’ex allenatore della Juventus non è ancora scritto. Anzi. Nulla di certo sulla sua prossima avventura calcistica. Il tecnico di Figline è stato accostato con insistenza alla Fiorentina di Rocco Commisso, ma lo stesso club viola ha smentito la notizia con un comunicato ufficiale. Ribadita la fiducia a Cesare Prandelli. Smentita, dunque, l’indiscrezione relativa ad una cena tra Maurizio Sarri e la dirigenza viola, il tecnico resta sul mercato, alla ricerca di una nuova piazza in cui accasarsi.

Sarri, parla l’agente

Come riporta il portale ‘gianlucadimarzio.com’, un contatto tra Sarri e la Fiorentina c’è stato. Ma è da datare al post Iachini, prima che la società scegliesse Prandelli. Ai tempi, l’ex Napoli comunicò di non voler subentrare a campionato già iniziato. Nessun nuovo sviluppo con i viola, così come con la Roma. Con i giallorossi i contatti ci sono stati: resta il gradimento di entrambe le parti, qualora dovesse concludersi l’avventura capitolina di Paulo Fonseca. Intanto, il Napoli resta alla finestra. Dopo la sconfitta contro l’Hellas Verona di Ivan Juric, il presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis, contattò telefonicamente Maurizio che rifiutò l’offerta. Nessun nuovo sviluppo.

Intanto, il portale ha raccolto le parole di Fali Ramadani, agente dell’allenatore: “Non ci sono stati incontri tra Sarri e la Fiorentina, scrivetelo per favore. Grazie”.