Galliani colpito da Covid: è stato il Monza a comunicarlo ufficialmente. Il caso riscontrato a pochi giorni dalle positività all’Inter

Tutto parte da uno scarno comunicato di qualche minuto fa: “A.C. Monza comunica che Adriano Galliani è risultato positivo al Covid-19, a seguito dell’ultimo tampone molecolare a cui si è sottoposto. L’Amministratore Delegato biancorosso, in ottemperanza alle normative sanitarie in vigore, è entrato in regime di quarantena a domicilio”. Quindi, anche Galliani è risultato positivo, in un momento nel quale non solo in Lombardia c’è una recrudescenza importante di casi di coronavirus, anche con le varianti (in particolare quella inglese) che stanno nuovamente rendendo più complesso il lavoro degli operatori sanitari.

Galliani colpito da Covid a poche ore da Marotta

La nota del Monza arriva a poche ore di distanza da quella dell’Inter che, nella giornata di ieri, ad orario di pranzo, ha comunicato: “Gli amministratori delegati dell’Inter, Alessandro Antonello e Beppe Marotta, il direttore sportivo, Piero Ausilio, e il legale del club, Angelo Capellini, oltre a un membro dello staff tecnico, sono risultati positivi al Covid-19. Tutti i dirigenti e l’intero gruppo squadra – aggiunge l’Inter – seguiranno le procedure previste dal protocollo sanitario”.

