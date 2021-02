Ufficiali gli accoppiamenti per gli ottavi di finale di Europa League: scopriamo insieme le squadre che Roma e Milan dovranno affrontare

Poteva andare decisamente meglio alle italiane nel sorteggio per gli ottavi di finale di Europa League. La Roma ha pescato lo Shakhtar Donetsk e il Milan il Manchester United di Pogba. Sfide interessanti, di prestigio, ma anche molto complesse, soprattutto quella dei rossoneri. La formazione allenata da Pioli giocherà prima all’Old Trafford e poi ospiterà i Red Devils a San Siro. I giallorossi, invece, giocheranno l’andata in casa. Si comincia giovedì 11 marzo, il ritorno è previsto per il 18.

La squadra inglese ha eliminato ai sedicesimi di finale la Real Sociedad mentre lo Shakhtar ha superato il Maccabi Tel Aviv. Il Milan affronterà la formazione seconda nel campionato inglese, dietro al City. Lo United vanta in rosa vecchie conoscenze del campionato italiano come Cavani e Bruno Fernandes, tra gli uomini più in forma del Manchester, un altro giocatore rispetto a quello acerbo ma talentuoso conosciuto durante la sua esperienza a Udine e Genova sponda Samp.

Europa League, tutti gli ottavi: le sfide di Milan e Roma

Sono tutte molto interessanti le sfide valide per gli ottavi di finale di Europa League. Tra le big, l’Ajax dovrà vedersela con lo Young Boys mentre il Villarreal affronterà la Dinamo Kiev. L’Arsenal, tra le favorite, giocherà contro l’Olympiacos. Per le italiane, doppio confronto molto impegnativo, col Milan chiamata ad una grande doppia sfida contro i Red Devils.

Ecco l’elenco completo degli ottavi di finale:

Ajax-Young Boys

Dinamo Kiev-Villarreal

Roma-Shakhtar Donetsk

Olympiacos-Arsenal

Dinamo Zagabria-Tottenham

Manchester United-Milan

Slavia Praga-Glasgow Rangers

Granada-Molde