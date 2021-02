Per l’Inter di Antonio Conte si guarda già al mercato del futuro, uno degli obiettivi nerazzurri avrebbe deciso di non rinnovare il suo contratto.

L’Inter guida al momento la classifica della Serie A. Un momento importante per la squadra nerazzurra che, vincendo la sfida contro il Milan nel derby, si è di fatto lanciata in quella che già molto definiscono una fuga Scudetto.

Alla fine del campionato, va detto, mancano ancora diverse giornate, ed è chiaro che tutto può ancora succedere. Sta di fatto, però, che con quattro punti di vantaggio sulla seconda e otto sulla terza, la situazione diventa assolutamente interessante per la squadra di Conte che, ad oggi, ha soltanto il campionato come impegno stagionale. Fuori dall’Europa ed eliminata dalla Coppa Italia, la squadra nerazzurra avrà modo di concentrarsi solo ed esclusivamente sullo Scudetto.

Un aspetto da non sottovalutare considerando che il Milan, ad esempio, ha ancora l’Europa League in ballo mentre poco dietro la Juventus tiene botta ancora in Champions ed in Coppa Italia. Mentre la stagione è in corso, la dirigenza guarda già al futuro.

La difesa, ad esempio, è uno dei reparti che il club vorrebbe migliorare nella prossima sessione di mercato, e sono già diversi i nomi che sono stati accostati all’Inter per aumentare lo spessore della rosa di Conte.

Inter, l’obiettivo per la difesa non rinnova

Uno degli obiettivi di casa nerazzurra sembra essere Aissa Mandi, difensore del Betis Siviglia che si sta bene mettendo in mostra in Liga. Già 22 presenze tra campionato e coppa, condite da tre gol ed un assist, di fatto il giocatore algerino è uno dei pilastri della retroguardia di mister Manuel Pellegrini.

L’Inter l’ha messo nel mirino, e proprio dalla Spagna arrivano notizie molto interessanti riguardo il futuro del giocatore che è in scadenza di contratto. Secondo quanto riportato da Todofichajes.com, infatti, il giocatore non avrebbe alcuna intenzione di rinnovare il suo contratto con la squadra biancoverde, di fatto aprendo le porte per la sua partenza in estate.

L’Inter, ovviamente, guarda con estremo interessa la situazione del difensore classe ’91, anche se i nerazzurri non sono gli unici ad aver messo gli occhi su di lui. Anche il Liverpool, infatti, sembra pronto a sferrare l’assalto in estate.