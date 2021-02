Acquisto per la Roma che arriva dal mondo Juve: Maurizio Lombardo sarà il nuovo Chief Football Operating Officer

La Roma dei Friedkin vuol continuare ad implementare la società, con l’inserimento di figure che possano dare una connotazione sempre più internazionale al club capitolino. Così, dopo l’ingresso nel club di Tiago Pinto come direttore generale della società, nella giornata di oggi è stato annunciato anche l’ingresso di Maurizio Lombardo nei vertici societari. Questo il comunicato ufficiale: “L’AS Roma è lieta di annunciare che Maurizio Lombardo dal 1° marzo sarà il nuovo Chief Football Operating Officer del club”. Il dirigente triestino è stato per tanti anni il General Secretary della Juventus: un’esperienza durata ben 9 anni, dal 2011 al 2020, dopo esserlo stato nel Brescia dal 2004 al 2011.

Una nuova figura importante, nel giorno in cui la Roma pesca lo Shakhtar Donetsk negli ottavi di finale di Europa League: ex squadra di Paulo Fonseca.

Il passaggio dalla Roma alla Juve: Lombardo per il percorso di crescita

Uno step importante quello fatto dai Friedkin con l’arrivo di Lombardo per dimostrare che tipo di società si vuol costruire: forte, ogni figura con competenze specifiche ben delineate, la volontà di portare avanti diversi piani, da quello sportivo a quello infrastrutturale con lungimiranza ma anche rapidità.

Tutto questo in attesa di capire il futuro di Fonseca, mentre non si appannano le ombre di Allegri e di Sarri per il futuro della panchina giallorossa.