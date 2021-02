Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato di Ilicic in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Sampdoria

Josip Ilicic non scenderà in campo neppure contro la Sampdoria. Non sta attraversando un bel momento di forma e resterà ai margini della squadra anche domani. Potrebbe trovare spazio a gara in corso ma solo se starà bene. Di sicuro, non ci saranno più approcci come quello contro il Real Madrid. Lo ha detto Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, intervenuto in conferenza stampa: “Ilicic deve star bene, difficile riproporlo così”.

Parole chiare che spiegano la scelta dell’allenatore di continuare a puntare su Pessina e Muriel. Ilicic, che era tornato in forma tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021, sta vivendo un periodo difficile, non è al top della condizione e le sue prestazioni ne risentono. Un passo indietro rispetto ai recenti progressi. Ci può stare per un giocatore di 33 anni all’interno di una stagione così intensa con tanti impegni ravvicinati.

Le parole di Gasperini su Ilicic

Quella di domani, per l’Atalanta, sarà una partita importante, difficile, nella quale servirà uno sforzo anche fisico per vincere. Ilicic non ne farà parte, la speranza dei tifosi è di vederlo in campo nella ripresa. Ma la sua presenza non è affatto scontata: “Deve riuscire ad allenarsi con buona condizione e completare gli allenamenti per poter rientrare in squadra e dare il suo contributo. Poi secondo me si parla un po’ troppo di lui, sembra che l’Atalanta dipende soltanto da Josip. Non è così”.

Panchina iniziale, dunque, per Ilicic. L’attaccante ex Palermo ha segnato un solo gol nell’ultimo periodo, quello contro il Torino, in una gara nella quale non aveva brillato, rete a parte. Da un po’ di settimane Ilicic ha perso la brillantezza di un tempo e Gasperini, che lo allena tutti i giorni, se n’è accorto. Col Real lo ha schierato a inizio ripresa e l’ha tolto a tre minuti dalla fine.