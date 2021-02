Come sta Paulo Dybala

Le condizioni fisiche di Paulo Dybala preoccupano la Juventus di Andrea Pirlo. Fabio Paratici svela le condizioni dell’argentino.

In casa Juventus, oltre che alle prestazioni sportive, si butta un occhio anche a Paulo Dybala, fermo ai box causa infortunio. L’attaccante argentino prova un fastidio al ginocchio infortunato durante la sfida contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi. Proprio per questo motivo, la società bianconera è al lavoro per mettere in atto la strategia migliore che possa permettere di rivederlo in campo il prima possibile.

Infortunio Dybala, parla Paratici

Fabio Paratici è intervenuto ai microfoni di ‘DAZN’ nel pre partita della sfida contro l’Hellas Verona. Il dirigente bianconero ha presentato il match ed ha parlato anche di Paulo Dybala. Ecco quanto dichiarato: “Scudetto? Giochiamo partita per partita. Le insidie ci sono, non solo per noi, in ogni gara. Affrontiamo le gare con concentrazione e convinzione. Emergenza? E’ tutto un un po’ inedito per Pirlo, è il primo anno che allena. E’ sempre molto tranquillo e trasmette a tutto l’ambiente grande energia e tranquillità, sta facendo bene e siamo contenti”.

Poi prosegue: “Responso a Barcellona per Dybala? E’ stato visto anche da un altro specialista ad Innsbruck, è lì che si sta curando. Il responso è stato meno negativo di quanto si pensasse. Anzi, è stato abbastanza positivo. Vedremo nei prossimi giorni come procederà”.