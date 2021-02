Novità clamorosa, anche gli arbitri parleranno in TV nel post gara. Domani Daniele Orsato sarà ospite a Rai 2.

La Serie A è pronta ad una svolta clamorosa che rivoluziona tutto. Dopo anni di polemiche legate ad episodi arbitrali, a parlare nel post gara ci saranno proprio gli arbitri. Anni di silenzio non hanno fatto altro che acuire il problema. In tantissimi, nelle ultime stagioni e soprattutto dopo clamorosi errori di valutazione, hanno invocato la presenza dei direttori di gara nei salotti televisivi.

Orsato a Rai 2

Nella giornata di domani, per la prima volta dopo anni di silenzio, un arbitro torna in uno studio televisivo. E’ questa una delle novità introdotte da Alfredo Trentalange, nuovo presidente dell’AIA. Il tutto va inserito in un contesto che mira ad una trasparenza maggiore sugli episodi controversi e spesso oggetto di dibattito nei salotti TV. Una clamorosa novità, totalmente inaspettata che potrebbe dare una sterzata decisiva all’ingresso effettivo delle interviste agli arbitri nei post partita di Serie A.

Proprio domani, il direttore di gara Daniele Orsato, impegnato questo pomeriggio in Spezia-Parma finita 2-2, parteciperà a ‘90° minuto‘ su Rai 2. La trasmissione condotta da Enrico Varriale, vice direttore di Rai Sport, darà il via ad una clamorosa novità. L’arbitro di Serie A Daniele Orsato è stato eletto il migliore al mondo per il 2020 dall’Iffhs. Subito dopo la recente elezione, il numero uno dell’AIA aveva già comunicato un’apertura alla presenza dei direttori di gara dinanzi alle telecamere.