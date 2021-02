Per il futuro della panchina del Napoli potrebbe esserci un cambio di allenatore. Tra i nomi anche Vincenzo Italiano.

Il futuro di Gennaro Gattuso resta uno dei temi che in casa Napoli ha grande richiamo. Che l’allenatore calabrese possa lasciare la città partenopea alla fine di questa stagione, sembra possibile e per alcuni addirittura probabile. Nel frattempo c’è da portare a termine una stagione importante, con il Napoli che deve cercare a tutti i costi di centrare il piazzamento Champions per non rischiare un forte ridimensionamento nell’immediato futuro.

Al netto di questo, sono tanti i nomi che si stanno facendo proprio per il dopo Gattuso. Tra questi diversi profili giovani, che ad oggi si stanno bene esprimendo con le proprie squadre. Da Roberto De Zerbi, impegnato con il Sassuolo, ad un clamoroso ritorno di Maurizio Sarri, fino anche al nome di Rafa Benitez. Va da sé, però, che al momento sia difficile pensare che questo possa accadere prima dell’estate.

Tra i nomi accostati alla squadra azzurra c’è anche quello di Vincenzo Italiano, che con lo Spezia sta raccogliendo risultati molto interessanti ed incoraggianti. L’allenatore di origini tedesche potrebbe effettivamente prendere il posto di Gattuso? I prossimi mesi saranno decisivi per capirlo, ma nelle ultime ore proprio a lui è stata posta una domanda sulla questione.

Napoli, Italiano per il futuro? Risponde l’allenatore

Un pareggio, quello conquistato oggi dallo Spezia contro il Parma, arrivato grazie alla rimonta dei liguri che sono riusciti addirittura a recuperare il doppio svantaggio. Soddisfazione nelle parole dell’allenatore nel post partita: “Siamo partiti come abbiamo finito il secondo tempo di Firenze. Andavamo piano, dovevamo tirare fuori qualcosa di diverso. Poi però siamo riusciti a pareggiarla, la qualità paga sempre”.

Italiano, poi, è stato imbeccato dallo studio di Sky Sport proprio riguardo il tema legato al futuro e l’interesse del Napoli: “Sono solo chiacchiere anche se ovviamente fanno piacere. . L’unica cosa che mi interessa è finire al meglio il campionato e la mia concentrazione va a questo obiettivo”.

Solo chiacchiere, insomma, almeno a detta di Italiano. L’allenatore resta concentrato sulla stagione dello Spezia che dovrà conquistare la salvezza, anche se il pensiero su quello che accadrà in estate resta sempre molto vigile.