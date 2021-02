Raiola studia l’addio di Donnarumma al Milan, l’ha proposto a due club

Il futuro di Donnarumma è ancora avvolto da un grande alone di mistero, ma nel frattempo il suo agente Mino Raiola si sta muovendo.

In casa Milan si parla da mesi del futuro di Gigio Donnarumma che ad oggi resta il portiere titolare, ma il suo destino potrebbe avere tinte ben diverse da quelle rossonere. Il contratto, come noto, è in scadenza giugno 2021, e l’estremo difensore di fatto già da adesso potrebbe decidere di accordarsi con un altro club, ma questo a quanto pare non è ancora avvenuto. La verità è che lasciare Milano sarebbe molto difficile per Gigio, ed ecco perchè la soluzione per restare in rossonero non è ancora stata del tutto accantonata.

Resta il fatto, però, che Donnarumma da qui a breve dovrà decidere cosa fare. Alle sue spalle sta lavorando assiduamente Mino Raiola, agente del giocatore, che sta studiando tutte le varie soluzioni per il futuro di Gigio, compresa ovviamente la partenza a fine anno. Sono diversi, infatti, i club che stanno monitorando la situazione del portiere nativo di Castellammare di Stabia.

Dalla Spagna, in queste ore, sta rimbalzando una notizia riguardante proprio il destino di Donnarumma e quello che il portiere farà da qui ai prossimi mesi. A tessere la tela è ovviamente Raiola, che avrebbe proposto Gigio a due top club europei.

Donnarumma via dal Milan? La mossa di Raiola

Mentre il rinnovo tarda ad arrivare, è chiaro che per Donnarumma sia tempo anche di guardarsi intorno per capire quali potrebbero essere i club realmente interessati alle sue prestazioni. Raiola, evidentemente, ha voluto constatare proprio questo con la sua ultima mossa.

Secondo quanto riportato dal portale Defensa Central, infatti, Raiola avrebbe offerto Donnarumma sia al Real Madrid che al Paris Saint Germain. Una mossa decisa e convinta, che di fatto potrebbe celare la volontà chiara da parte del portiere non rinnovare con il Milan. Aspetto che, ovviamente, sarebbe tutto da verificare.

La verità, però, è che il Real Madrid potrebbe decidere di abbandonare la pista Donnarumma, tenendosi ben stretti Courtois e Lunin. Anche in virtù, va specificato, dell’ingaggio importante che andrebbe a percepire l’attuale portiere del Milan.