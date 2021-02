Il futuro di Fonseca è avvolto nel mistero. Alla fine della stagione potrebbe lasciare la Roma, si è aggiunta una nuova pretendente.

La Roma si prepara a giocare quelle che è una vera e propria super sfida contro il Milan di Pioli. Entrambe le squadre si giocano tanto, soprattutto i rossoneri che devono assolutamente vincere per tenere il passo dell’Inter e provare a tenere accese le speranze per la corsa Scudetto. La Roma, dal canto suo, insegue il piazzamento europeo, magari quello grosso (la Champions), con il percorso in Europa League che prosegue a gonfie vele dopo il passaggio del turno.

I giallorossi si preparano, dunque, ad una fase della stagione molto importante ed esaltante. Nel segno dei suoi giocatori chiave (Dzeko su tutti), ma anche nel segno del suo allenatore. Paulo Fonseca, di fatto, sta trascinando la sua squadra in una stagione cominciata con non poche difficoltà, ma che adesso vede la Roma aver finalmente trovato la sua quadra.

Il futuro del tecnico portoghese è, però, oggetto di grande dibattito. In molto sostengono che questa possa essere l’ultima stagione sulla panchina giallorossa, e da settimane si parla di quello che potrebbe essere il destino di Fonseca lontano da Roma.

Fonseca, spunta un’altra pretendente per il futuro

In queste settimane si è parlato anche di Real Madrid per il futuro di Fonseca, con il club madrileno che secondo alcuni sarebbe pronto ad affidare proprio a lui le sorti dei blanco per il post Zidane. Poi anche il Benfica, per un ritorno in patria, ma non solo.

Secondo quanto riportato dal portale calciomercatoweb.it, infatti, si sarebbe aggiunto anche il Porto ai club interessanti a mettere sotto contratto Fonseca per la prossima stagione. Il tutto, ovviamente, se alla fine dell’anno il club dovesse decidere di chiudere i rapporto con l’attuale allenatore Sergio Conceicao.

Si tratterebbe, tra l’altro, di un ritorno al Porto, vista l’esperienza precedente nella stagione 2013/2014. Al momento, va detto, si tratta soltanto di indiscrezioni che nei fatti non hanno ancora trovato delle mosse concrete e decise. Quello che pare certo, però, è che in caso di divorzio dalla Roma, sarebbero tante le opportunità sul piatto per Fonseca.