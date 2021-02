Paulo Fonseca, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato del suo futuro con una dichiarazione diplomatica

“Non ci penso”. Tre parole per chiudere la questione mettendo a tacere le voci sul suo futuro. Paulo Fonseca, allenatore della Roma, alla vigilia della partita contro il Milan, intervenendo in conferenza stampa, si è focalizzato sulla partita ma, con grande diplomazia, ha risposto anche alle domande sul suo futuro. Una in particolare: la voce sul Benfica a lui interessato. Il tecnico portoghese, senza glissare, ha detto: “Non ci penso, sono concentrato sulla Roma”. Una frase di circostanza che significa tutto o niente. Altro non avrebbe potuto dire Fonseca. Una cosa è certa: la sua permanenza a Roma non è scontata. Il prossimo anno entrambe le parti potrebbero valutare l’idea del divorzio. Al momento, si va avanti insieme. I risultati stanno dando ragione a Fonseca.

Roma, le parole di Fonseca

L’allenatore dei giallorossi, in bilico fino a qualche settimana fa, è stato salvato dai risultati che sono figli del suo lavoro. La gestione del gruppo e il lavoro mentale sulla squadra sono meriti che Fonseca si riconosce, così come la squadra che gli è stata vicino e con lui ha festeggiato il gol-salvezza con lo Spezia. Quello di Pellegrini. Fonseca, in questi giorni, è stato accostato a diverse società. Al Benfica, al Real Madrid, al Napoli. Lui si sente allenatore della Roma e di questo vuole parlare.

Di questo ed altro. Del Milan, ad esempio. Prossimo avversario in campionato. Queste le parole del tecnico intervenuto in conferenza stampa: “Il Milan sta facendo una grande stagione e, anche se gli ultimi risultati sono stati negativi, i rossoneri hanno sempre giocato bene. Anche nel derby perso con l’Inter, per esempio, la squadra di Pioli si è espressa molto bene. Non credo affatto alla crisi rossonera, domani affronteremo una squadra fortissima”.