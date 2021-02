Joao Pedro come Messi e Luis Suarez, l’incredibile statistica

Interessante statistica che riguarda Joao Pedro, attaccante del Cagliari, e che lo pone al fianco di top attaccanti europei.

Il Cagliari ha scritto una nuova ed importate pagina della sua stagione. L’addio di Eusebio Di Francesco ed il conseguente arrivo di Leonardo Semplici, sono state le due mosse adottate dalla dirigenza per provare a dare una sterzata ad una stagione che rischia tutt’ora di diventare complicata da digerire. I sardi navigano, come noto, in zona retrocessione, ed è difficile capire in che tempi il neo allenatore riuscirà (ovemai possibile) a risollevare la situazione.

La speranza del presidente Giulini è proprio quella di dare uno slancio, ed il primo passo è arrivato proprio oggi. La vittoria nello scontro diretto contro il Crotone, infatti, ha permesso ai rossoblu di ritrovare i tre punti e finalmente conquistare una vittoria che mancava da diversi mesi.

Una buona notizia, dunque, in casa Cagliari, che ha addirittura trovato la vittoria fuori casa, non accadeva dal 18 ottobre (unica volta in cui i sardi si sono imposti lontano dalle mura amiche). Insomma, è davvero arrivata la svolta? Servirà continuità e soprattutto conferme sul campo, ma c’è chi è pronto a trascinare il Cagliari verso la salvezza.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Joao Pedro come Messi e Luis Suarez, la statistica

Tra i giocatori che di sicuro risulteranno decisivi per la corsa salvezza dei sardi c’è sicuramente Joao Pedro, che anche oggi si è reso protagonista della vittoria contro il Crotone firmando uno dei due gol. Quello di oggi è stato il dodicesimo gol stagionale per il brasiliano, che in stagione ha firmato anche due assist.

Un rendimento, quello di Joao Pedro, che racconta di un giocatore non solo decisivo, ma anche in grado di imporsi su livelli europei. Un dato, in particolare, testimonia proprio questo aspetto. L’attaccante del Cagliari, infatti, con oggi è arrivato a collezionare ben 30 gol in due anni.

LEGGI ANCHE >>> Napoli, Italiano per il futuro? Il tecnico prende posizione

In virtù di questo, Joao Pedro risulta tre i quattro sudamericani ad aver firmato almeno 30 reti negli ultimi due anni nei cinque top club europei, insieme a Messi, Luis Suarez e Muriel. Statistica mica da poco.