La Juventus si schianta contro l’Hellas Verona di Ivan Juric. I tifosi non sono affatto contenti: Andrea Pirlo nel mirino della critica.

La Juventus pareggia contro l’Hellas Verona per 1-1 ed Andrea Pirlo finisce, ancora una volta, nel mirino della critica. I tifosi bianconeri non sono affatto contenti dei risultati raccolti dalla squadra e dell’impronta data dal nuovo allenatore. La rete di Cristiano Ronaldo illude i tifosi che, nel post gara, hanno criticato il tecnico.

Juventus, Pirlo criticato

Complice l’emergenza dovuta all’infermeria piuttosto affollata, la Juventus non convince i tifosi che, dopo il pareggio contro l’Hellas Verona di Ivan Juric allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona, si sono riversati sui social network per esprimere tutto il loro dissenso. Su Twitter, in particolare, i supporters bianconeri hanno espresso tutto il loro disappunto per l’ultima gara giocata dalla formazione di Andrea Pirlo, bloccata al terzo posto in classifica generale di Serie A 2020/2021, distante sette punti dall’Inter capolista.

Se oggi la squadra di Antonio Conte dovesse vincere contro il Genoa di Davide Ballardini, i nerazzurri allungherebbero la distanza in classifica a + 10, anche se con una gara in meno da giocare (quella contro il Napoli): davvero troppo per i tifosi, abituati, decisamente, ad altri risultati negli ultimi anni. I soli 46 punti risultano essere il peggior punteggio conquistato, a questo punto della stagione, degli ultimi dieci anni. “Il pari di Verona certifica il fallimento degli ultimi acquisti”: questo il leitmotiv dei tweet apparsi sul web.

Io ti voglio bene #Pirlo ma quel cambio di #Chiesa e da esonero. — NoWhereMan ⚪️⚫️ (@MirzaM30) February 27, 2021

Al di là delle numerose assenze, la Juve aveva in campo 4 giocatori per i quali in 2 anni ha speso molto. Ramsey e Rabiot (ingaggi) Kulu e Chiesa (100 mln in contanti). Il pari di Verona certifica il fallimento degli ultimi acquisti. L’azzardo Pirlo, poi, ha completato il quadro. — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) February 27, 2021

Sei hai Chiesa Ronaldo e Kulusesky, non si può parlare di carenza di titolari… Chiesa non può giocare lontano dalla porta…. I terzini fateli fare a chiunque ma non ai giocatori migliori della rosa … Pirlo meglio se iniziava dall'under 23…. #ciaoscudetto#VeronaJuventus — Vito Salerno 🅅🄸🅇 (@vitosalerno) February 27, 2021