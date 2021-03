Brutte notizie per la Juventus di Pirlo che perde uno dei suoi titolari pochi minuti prima del fischio d’inizio della sfida contro lo Spezia di Vincenzo Italiano.

La Juventus è impegnata stasera per la sfida di campionato che vedrà scendere in campo la Vecchia Signora contro lo Spezia. Tre punti in palio che potrebbero aiutare i bianconeri a tenere il passo delle milanesi per la corsa Scudetto. Non arrivano buone notizie, però, a pochi minuti dal fischio d’inizio.

De Ligt, infatti, è stato vittima di un infortunio durante la fase di riscaldamento. Il giocatore olandese aveva preso una botta contro il Verona, ma si sperava che contro lo Spezia potesse comunque scendere in campo per aiutare la squadra di Pirlo. Cosi, però, non sarà.

Juventus, out De Ligt: in campo Frabotta?

Insomma, Pirlo dovrà ridisegnare la difesa a pochissimi minuti dal fischio d’inizio. De Ligt è rientrato negli spogliatoio dopo aver avvertito dolore, e dunque non scenderà in campo. Possibile che possa essere impiegato Frabotta al suo posto.

Non è da scartare, però, anche la possibile che sia Alex Sandro a spostarsi nel ruolo di centrale, provando a dare maggiori garanzie a Pirlo. Una tegola pesante, che assolutamente non ci voleva per il tecnico bianconero.