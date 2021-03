Pelé, tre mondiali vinti con il Brasile, annuncia al mondo via Instagram di aver ricevuto la prima dose del vaccino contro il Covid

“Oggi è un giorno indimenticabile: ho ricevuto il vaccino!”. A scriverlo è Pelé, uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi, unico a vincere tre Coppe del mondo, tra il 1958 e il 1970.

L’asso brasiliano, 80 anni, ha fatto l’annuncio sul suo profilo Instagram, in portoghese e in inglese, accompagnando il tutto con una foto in cui appare felice e sorridente, mentre alza il pollice della mano sinistra in segno di approvazione.

Pelé si vaccina: ecco il post su Instagram

“La pandemia non è ancora finita – prosegue il messaggio dell’ex numero 10 della Selecao -. Dobbiamo continuare a rispettare le regole per risparmiare vite finché molte persone non avranno avuto il vaccino”. Un messaggio di grande importanza, se consideriamo che il Brasile è il secondo Paese in assoluto per vittime da Covid registrate finora (oltre 250mila).

“Continuiamo a lavarci le mani e, se possibile, restiamo a casa – conclude il post -. Quando usciamo, non dimentichiamo la mascherina e manteniamo le distanze sociali. Tutto questo passerà se penseremo agli altri e ci aiuteremo a vicenda”. Tantissimi i “mi piace” e i commenti raccolti dall’immagine in pochissimo tempo, dallo storico club di Pelé, il Santos, al giovane talento del Real Madrid Vinicius Jr.