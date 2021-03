Juventus, per Pirlo fiducia a tempo: i risultati saranno decisivi. Tra i possibili eredi idee Zidane e Simone Inzaghi, più l’outsider Juric

Il futuro di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus dipenderà dai risultati. Il club, secondo quanto riferito da Calciomercato.it, sta già valutando alcuni profili per l’eventuale sostituzione, che in ogni caso non avverrà prima del termine del campionato.

Nonostante il successo con lo Spezia abbia regalato una boccata di ossigeno, i prossimi giorni saranno delicatissimi per la Juve: i match con Lazio e Porto, potrebbero rappresentare una svolta per la stagione dei bianconeri o, al contrario, decretarne un sostanziale fallimento.

Juventus, divorzio in vista con Pirlo? Prossime partite decisive

Ecco che allora nelle ultime settimane la panchina di Andrea Pirlo avrebbe ripreso a traballare. Per ora non si registrerebbero contatti con possibili sostituti, ma le idee ci sarebbero eccome.

Il sogno resta Zinedine Zidane: il francese ha sempre lasciato una porta aperta al suo ritorno alla Juve. Zizou ha un contratto col Real Madrid, certo, ma viste anche le difficoltà dei Blancos un addio a fine campionato non è certo da escludere.

Ci sono poi le opzioni “italiane”: Simone Inzaghi, ad esempio, che continua a rinviare la firma del rinnovo con la Lazio, redatto e pronto ormai da settimane. E dietro potrebbe esserci proprio la Signora. Alla Continassa è molto apprezzato anche il lavoro di Ivan Juric sulla panchina del Verona, seguito da vicino dai dirigenti bianconeri. Nessun contatto con il croato (nel mirino anche della Fiorentina), ma il suo profilo piace.

Se ne riparlerà, in ogni caso, nelle prossime settimane, quando il campo potrebbe avere già emesso verdetti decisivi, in un senso o nell’altro.