Al termine di Sassuolo-Napoli i social sono implacabili contro la squadra di Rino Gattuso: polemiche durissimi contro il tecnico e un azzurro

Il pareggio al fotofinish del Sassuolo, porta critiche e polemiche al Napoli. La prestazione degli azzurri non è andata giù ai tifosi e nel mirino sono finiti in particolare due partenopei. Fabian Ruiz paga l’errore sotto porta che avrebbe potuto significare il vantaggio prima della rete poi su rigore di Insigne. Ovviamente tra i criticati anche Rino Gattuso. Anzi è proprio l’allenatore calabrese ad aver attirato su di sé le maggiori polemiche, con critiche anche pesanti. C’è chi lo indica come non all’altezza di una panchina di Serie A, chi lo definisce scarso e invita il Napoli a cacciarlo subito.

Sassuolo-Napoli, Gattuso nel mirino: “Cacciatelo subito”

Tra i capi d’accusa anche le sostituzioni: in particolare l’ingresso in campo di Elmas al posto di Mertens con la squadra sotto di un gol, ma anche la scelta di Hysaj sulla corsia di sinistra.

E ce n’è anche per Manolas che ha causato il rigore del pareggio dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo.

@sscnapoli Cacciate Gattuso è scarso… Come fate a non comprenderlo? Vedasi Hisay a Sx, Vedasi la gestione di Ghoulam e Rui… #gattusoout — LocoNapoli (@LocoNapoli) March 3, 2021

Ci avevano regalato il gol del vantaggio e siamo riusciti a mangiarlo in maniera scandalosa#SassuoloNapoli — Raffo™ (@RaffoSarnataro) March 3, 2021

Sto fabian ruiz è proprio scarso na munnezza proprio ! — gianni (@gianni62093642) March 3, 2021

Ce ne vuole a far sembrare un pacco Fabian Ruiz eppure Gattuso ce la fa — Wufra 🌋 Missing Chucky (@sassyagron) March 3, 2021

Giovane scarpone esegue Fabian Ruiz #Sanremo21 — RaffaeleCirillo (@spaziprovvisori) March 3, 2021

Se la prossima gioca Ospina commetto un omicidio, e la vittima è Gattuso — Michele Pappacena (@mike__mania) March 3, 2021