Mario Giuffredi, agente di Veretout, ha rilasciato delle dichiarazioni al Corriere dello Sport dove ha parlato del futuro del suo assistito.

Jordan Veretout sta disputando una stagione sensazionale. Il francese ha già siglato ben undici goal in ventinove presenze tra tutte le competizioni, attraendo così l’interesse di molti club importanti sia italiani, soprattutto il Napoli, che stranieri.

Il centrocampista, che ha collezionato settantacinque presenze con la maglia della Fiorentina, sarà il grande ex della sfida di questa sera tra i viola e la Roma. Mario Giuffredi, agente del calciatore, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport dove ha parlato del momento fantastico che sta vivendo il suo assistito e del suo futuro.

”Rinnovo di Jordan con la Roma? Ci aggiorneremo tra un mese”

”La grande stagione di Jordan non è inaspettata. Ho sempre saputo delle sue potenzialità e sono sempre stato convinto che potesse giocare a grandi livelli. Siamo felici, ma ci non ancora tante partite da giocare nel migliore dei modi, e poi alla fine tireremo le somme sulla stagione che avrà disputato”. Giuffredi ha proseguito sui dieci goal già siglati dal centrocampista: ”Io e Jordan abbiamo fatto una nuova scommessa che arriverà a segnare quindici gol, ma poi dopo ogni partita giocata mi chiama e mi dice che vuole farne altri. La scommessa di base è arrivare a quindici in campionato e diciotto stagionali”.

L’agente ha parlato anche di Tiago Pinto: ‘Mi ha fatto una grandissima impressione. Idee chiare, molto disponibile ad ascoltare e disposto al dialogo: una ottima presentazione. La Roma ha scelto un grande dirigente per poter programmare un futuro importante se viene supportato nei momenti di difficoltà”.

L’intervista si conclude sul futuro di Veretout e dell’interessamento del Napoli: ”Rinnovo con la Roma? Ne abbiamo parlato, ci aggiorneremo tra un mese per portare avanti la trattativa. Il Napoli? Non ci interessa…”