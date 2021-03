Il Milan dovrà fare i conti ancora con diversi infortuni. Tempi di recupero da valutare per Ibrahimovic, ma l’attaccante svedese potrebbe stare fuori per circa 20 giorni. Da valutare anche Calhanoglu e Mandzukic.

Continuano a preoccupare i recenti infortuni in casa Milan. Pioli, in vista della sfida contro il Verona, dovrà fare a meno di Ibrahimovic, fermato da un risentimento all’adduttore. Fermi ai box anche Calhanoglu e Mandzukic, ma le loro condizioni verranno valutate nel corso delle prossime ore. Non trapela sostanziale ottimismo, ma la sensazione è che il centrocampista turco possa stare fermo per altri 10-15 giorni. Buone notizie per Mandzukic: l’attaccante croato potrebbe tornare a disposizione già contro il Verona o in vista della 27^ giornata contro il Napoli.

Sospiro di sollievo per Calabria e Tomori, entrambi pronti a tornare in campo dal 1′ contro i veronesi dopo qualche acciacco muscolare delle ultime ore. Fermo ai box anche Tonali: il centrocampista rossonero, salvo colpi di scena, alzerà bandiera bianca in occasione della 26^ giornata contro il Verona. Al suo posto pronto Meite, considerando anche l’indisponibilità di Bennacer.

Infortuni Milan, le scelte di Pioli in vista della sfida contro il Verona: emergenza offensiva

Pioli potrebbe escludere Kjaer dal 1′ e affidare la difesa alla coppia Tomori e Romagnoli. Ancora qualche punto interrogativo di troppo, ma situazione da valutare nel corso delle prossime ore. Diaz, ormai totalmente recuperato, sarà chiamato a sostituire Calhanoglu in posizione di trequartista. Poche novità in attacco rispetto alla sfida contro l’Udinese. Mandzukic, nella migliore delle ipotesi, si accomoderà in panchina. Sulla sinistra spazio per Rebic, mentre sarà Leao ad agire in posizione di centravanti. Sulla fascia destra spazio per Saelemaekers, il quale resta in vantaggio su Castillejo per una maglia da titolare.

Verona-Milan, le probabili formazioni 26^ giornata Serie A

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Gunter, Lovato, Magnani; Faraoni, Ilic, Tameze, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna

Indisponibili: Colley, Kalinic, Ceccherini, Ruegg

Squalificati: –

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Tomori, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Rebic

Indisponibili: Mandzukic e Tonali (in dubbio), Bennacer, Calhanoglu, Ibrahimovic

Squalificati: –