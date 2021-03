Inter e Milan si sfidano anche sul mercato: nel mirino un difensore che potrebbe arrivare a Milano gratis

Derby in campo, derby sul mercato. Le strade di Inter e Milan potrebbero incrociarsi non soltanto nella lotta scudetto. Sul rettangolo di gioco i nerazzurri stanno avendo la meglio: la netta vittoria nella stracittadina ha avuto come conseguenza l’allungo in classifica e questa sera gli uomini di Conte, vincendo contro il Parma, potrebbero ritrovarsi a +6 in classifica, sfruttando il pareggio interno del Milan contro l’Udinese. Situazione ideale per i nerazzurri che vedrebbero avvicinarsi lo Scudetto, grande obiettivo stagionale che nella bacheca della società manca dal 2010.

Testa al campo quindi, ma i dirigenti lavorano anche al futuro. Lo fa il Gruppo Suning che sta cercando di finalizzare le trattative per la cessione del club o per il finanziamento ponte da 2-300 milioni necessario per rendere più calme le acque intorno alla società. Lo fanno anche Marotta e Ausilio, alla ricerca dei rinforzi per la rosa di Conte senza però dimenticare il bilancio. Ed allora occhi puntati anche sugli eventuali parametri zero, come Aissa Mandi, 29 anni, difensore del Betis in scadenza di contratto a giugno.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter, sfida al Milan per Mandi: i dettagli

Il difensore algerino, classe 1991, ha le caratteristiche tecniche per potersi disimpegnare al meglio nella squadra di Conte. Capace di giocare sia come difensore destro che sinistro in una difesa a tre, potrebbe essere un ottimo rincalzo al trio titolare formato da de Vrij, Skriniar e Bastoni. Un rinforzo che arriverebbe gratis e quindi non andrebbe a incidere sul budget che la dirigenza nerazzurra avrà per operare sul prossimo calciomercato.

LEGGI ANCHE >>> Inter, lo Sporting vuole il riscatto di Joao Mario. I dettagli

Come si legge su ‘Fennec Football’, l’Inter avrebbe messo gli occhi su Mandi, ma deve fare i conti con una concorrenza non da poco. C’è anche il Milan sulle tracce del 29enne difensore algerino ma non sarà soltanto un derby tutto italiano. Mandi, infatti, è sul taccuino anche del Liverpool di Jurgen Klopp. La possibilità di prenderlo a zero fa gol ai ‘Reds’ come a Inter e Milan. Chi la spunterà?