L’Inter fatica ma è fuga Scudetto, superato un Parma coraggioso

Vittoria importante per l’Inter di Antonio Conte, dal Tardini può davvero partire quella che sembra tanto una fuga Scudetto.

L’Inter prova a scappare, portando a casa altri tre punti che consentono alla compagine guidata da Antonio Conte di creare quello che sembra ormai un solco bello grande rispetto alla diretta inseguitrice, il Milan. Per non parlare della Juventus, ad oggi distante ben dieci punti (anche se i bianconeri hanno la partita col Napoli da recuperare).

Insomma, l’Inter ci sta davvero provando. La vittoria contro il Parma certifica la fame di una squadra che non ha giocato la miglior partita, ma ha anzi sofferto buona parte del primo tempo la voglia degli avversari di pungere, far male e bucare la difesa nerazzurra.

Poi ci sono i valori, quelli individuali, che possono fare la differenza. Uno spessore a livello individuale che emerge anche da giocatori che non trovano sempre una maglia da titolare, vedi Alexis Sanchez. E cosi è proprio l’ex Udinese che ha premiato Antonio Conte, furbo a dargli fiducia al posto di Lautaro, e portandolo al fianco di Lukaku.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Alexis decide, il Parma accorcia ma non basta

Un primo tempo, come detto, che ha visto un buon Parma tenere testa alla capolista, provando anche a fare male verso la porta di Handanovic. Poi, nella ripresa, l’Inter ha fatto valere proprio la voglia di staccare le rivali, di dare uno scossone che da stasera potrebbe anche cambiare le sorti della stagione.

E cosi ci ha pensato Alexis Sanchez, per il quale Lukaku ha apparecchiato per ben due volte l’assist al bacio per la rete. Insomma, Romelu resta uno dei giocatori decisivi di questa squadra, anche quando non è lui stesso a trovare la rete.

LEGGI ANCHE >>> Juve-Haaland, da Dortmund il messaggio che gela tutte le pretendenti

Il Parma a provato a non disunirsi, trovando un bel gol con Hernani e cercando fino alla fine di pungere Handanovic. L’Inter ha fatto squadra, riuscendo a compattarsi nelle retrovie e rischiando il minimo indispensabile. Un plauso va fatto, ad ogni modo, ad un Parma che ha dato un ulteriore segnale, al netto della sconfitta. Per l’Inter, invece, tre punti che permettono davvero di sognare in grande.

CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 59

Milan 53

Juventus 49*

Atalanta 49

Roma 47

Napoli 44*

Lazio 43*

Verona 38

Sassuolo 36*

Sampdoria 31

Udinese 29

Bologna 28

Genoa 27

Fiorentina 25

Benevento 25

Spezia 25

Cagliari 21

Torino 20**

Parma 15

Crotone 12

* una partita in meno

** due partite in meno