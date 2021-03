Uno dei giocatore della prima squadra in casa Juventus è risultato positivo al Covid, già disposto l’isolamento.

Il Covid-19 continua a tenere sotto scacco la Serie A. L’emergenza non è ancora finita, e cosi il contagio imperversa anche nel mondo del calcio che si ritrova a dover fare i conti con nuovi casi praticamente ogni settimana.

Dopo il focolaio esploso all’interno del Torino, che ha portato anche alla sconfitta a tavolino (almeno al momento) contro la Lazio, è stato comunicato proprio in queste ore un nuovo caso di contagio che riguarda una delle big di Serie A.

Parliamo della Juventus che, come annunciato attraverso un comunicato ufficiale apparso sul sito del club bianconero, ha riscontrato un nuovo caso di positività al Sars-Cov2 all’interno del gruppo della prima squadra.

Juventus, positivo Bentancur: giocatore già in isolamento

Il giocatore che ha contratto il Coronavirus è Roidrigo Bentancur. L’uruguaiano, come speficifato dal comunicato, è attualmente in isolamento e risulta ad ora asintomatico.

Lo stesso Bentancur, tra l’altro, è sceso anche in campo da titolare nell’ultimo match che ha visto la Juventus vittoria contro lo Spezia. Motivo in più, ovviamente, per tenere gli occhi vigili in casa bianconera.

“La Società rimane in contatto con le Autorità Sanitarie in attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del Gruppo Squadra”, ha chiosato il club nella nota ufficiale.