Con un post social, il Napoli ha fatto chiarezza: non c’è stato nessun attrito tra Insigne e i compagni dopo il pari col Sassuolo

La rabbia per il pareggio, la telecamera attenta, un labiale da interpretare, un gesto di stizza. Si è scritto (e dunque letto) di tutto su Lorenzo Insigne dopo il tre a tre del Napoli sul campo del Sassuolo, risultato rocambolesco al termine di una partita che la squadra di Gattuso ha rischiato di perdere e poi di vincere. Alla fine è arrivato un pareggio che non può rendere felici, soprattutto per com’è stato raggiunto dalla squadra di De Zerbi, sotto nel punteggio a tempo scaduto.

In seguito alle notizie diffuse da diversi media, si precisa che non c’è stato alcun attrito tra il Capitano Lorenzo Insigne e i suoi compagni di squadra. Lo sfogo del calciatore negli ultimi minuti di Sassuolo-Napoli era legato solo al rocambolesco finale di partita. pic.twitter.com/pwkCF0HCw5 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) March 4, 2021

Il Napoli fa chiarezza su Insigne

Il rigore causato dagli errori in serie di Bakayoko e Manolas ha fatto infuriare Insigne. Il capitano del Napoli ha lasciato sconsolato e irritato il terreno di gioco e nel dirigersi verso lo spogliatoio ha calciato via una bottiglietta e pronunciato una frase che è stata interpretata dai media con un “squadra di m…” rivolta ai compagni dopo il finale horror del Mapei Stadium.

Insigne arrabbiato coi compagni? No, secondo la ricostruzione del Napoli. Con un tweet, la società azzurra ha voluto spegnere sul nascere le polemiche: “In seguito alle notizie diffuse da diversi media, si precisa che non c’è stato alcun attrito tra il Capitano Lorenzo Insigne e i suoi compagni di squadra. Lo sfogo del calciatore negli ultimi minuti di Sassuolo-Napoli era legato solo al rocambolesco finale di partita”. Questo il contenuto della nota ufficiale.