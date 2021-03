Le cose per il Cagliari di Semplici si complicano. Contro la Juventus di Andrea Pirlo dovrà fare a meno di Pavoletti e Lykogiannis.

Doppia tegola per il Cagliari di Semplici, impegnato contro la Sampdoria di Claudio Ranieri. Il tecnico del club sardo pensa già al prossimo impegno di campionato. Contro la Juventus di Andrea Pirlo la strada si mette già in salita. Non sarà impresa facile battere la formazione piemontese nel prossimo match di Serie A 2020/2021.

Cagliari, Pavoletti e Lykogiannis saltano la Juventus

Domenica prossima alle ore 18, il Cagliari affronterà la Juventus di Andrea Pirlo. Alla Sardegna Arena mancheranno, però, due assoluti protagonisti. Semplici dovrà fare a meno di Pavoletti e Lykogiannis, ammoniti contro la Sampdoria di Claudio Ranieri e squalificati per il prossimo impegno di campionato. L’attaccante sardo ha addirittura rischiato il cartellino rosso per un brutta entrata in scivolata su Colley a centrocampo.

Una brutta notizia che piomba sul capo del tecnico come una ghigliottina. Semplici dovrà fare a meno di due dei suoi uomini migliori. Affrontare la Juventus non è mai cosa facile; farlo senza due dei titolarissimi sarà impresa ancora più ardua.