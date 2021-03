Alle 15 tutti sintonizzati con lo stadio Artemio Franchi di Firenze per la 26^ giornata di Serie A, scendono in campo Fiorentina e Parma.

In casa Fiorentina la situazione è decisamente tesa, ed in pochi probabilmente avrebbero pensato – ad inizio stagione – di vedere la viola doversi giocare punti importanti in ottica salvezza arrivati al mese si marzo. Eppure la cura Prandelli, arrivato a stagione in corso per smuovere le acque, non ha portati risultati continui nel corso del tempo. E’ proprio questo il tema in casa Fiorentina, la difficoltà nel raccogliere risultati con continuità, ed al tempo stesso la zona retrocessione che si avvicina in maniera inesorabile.

Discorso, poi, anche più complesso per il Parma. Anche i ducali hanno cambiato direzione tecnica in corsa, con l’avvento di Roberto D’Aversa, e qualche segnale positivo è anche venuto fuori nel corso dei mesi. Mancano, però, i risultati all’interno di un percorso, fatto dai gialloblu, che li vede oggi in piena zona retrocessione.

Per entrambe, dunque, serve un cambio di passo. Le difficoltà emerse in queste settimane di certo hanno fatto scattare il campanello d’allarme, e l’obiettivo ad oggi per tutte e due le squadre resta la salvezza.

Fiorentina-Parma, le probabili formazioni

Cesare Prandelli si affiderà, come al solito, a Vlahovic chiamato a trascinare i suoi anche contro il Parma. Alle sue spalle Eysseric, mentre c’è Malcuit come esterno, così come Biraghi dall’altra parte.

FIORENTINA (3-5-1-1): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Martinez Quarta; Malcuit, Amrabat, Pulgar, Borja Valero, Biraghi; Eysseric; Vlahovic.

D’Aversa deve fare i conti con diverse assenze. Ancora out Gervinho, cosi come Cornelius. In avanti spazio, dunque, a Mihaila e Karamoh, con Kucka che agirà sulla trequarti.

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Busi, Bani, Osorio, Giu. Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka; Karamoh, Mihaila.