Lutto per Hector Herrera. Il centrocampista dell’Atletico Madrid ha perso la madre, malata di Covid-19.

Il calcio spagnolo e quello messicano si stringe attorno ad Hector Herrera. Il centrocampista dell’Atletico Madrid è stato colpito da un duro lutto familiare. E’ scomparsa prematuramente sua madre, di soli 57 anni, e da diversi giorni positiva al Covid-19. Nelle scorse ore sua madre non ce l’ha fatta ed ha perso la battaglia contro il virus che sta mettendo in ginocchio l’intero globo.

Hector Herrera, sua madre non ce l’ha fatta

Non ce l’ha fatta la signora Herrera, scomparsa a soli 57 anni dopo essere risultata positiva al Coronavirus. Il calciatore è subito tornato in patria dopo aver ricevuto il permesso da parte del club e non ha preso parte al match contro il Real Madrid di Zinedine Zidane.

A Madrid aveva fatto discutere la sua esclusione dalla gara, ma ancora non era chiaro il motivo dell’assenza. La stampa spagnola, poi, ha fatto trapelare la notizia. Il calciatore ex Porto è volato in Messico per dare l’ultimo saluto alla donna che l’ha messo al mondo. Da diversi giorni alle prese con il Covid, sua madre si era aggravata nelle ultime ore in maniera irreversibile. La terribile notizia ha colto di sorpresa il calciatore alle prime ore di questa mattina.