Concluse da pochi minuti le gare iniziate alle ore 15:00 del ventiseiesimo turno di Serie A 2020/2021.

I match di Serie A 2020/2021, iniziati alle ore 15:00 di oggi, si sono appena conclusi. Il Milan di Stefano Pioli torna alla vittoria asfaltando l’Hellas Verona di Ivan Juric per 2-0. Vince anche il Crotone di Serse Cosmi che supera il Torino di Davide Nicola per 4-2 allo stadio Ezio Scida. Finisce solo in pareggio, invece, il match tra Fiorentina e Parma: 3-3 dopo 90 minuti di gioco.

I risultati delle gare delle 15:00

Vince il Milan di Stefano Pioli: decisive, per battere l’Hellas Verona di Ivan Juric, le reti di Krunic e Dalot, rispettivamente al minuto 27 e 50. I rossoneri tornano così distanti, per il momento, solo tre punti dalla capolista Inter di Antonio Conte. Vittoria anche per il Crotone che, grazie alla doppietta di Simy, alla rete di Reca al minuto 80 ed a quella di Ounas nel finale, centra la quarta vittoria in campionato, salendo a quota 15 punti in elenco. Nulla da fare per i granata, bloccati al terzultimo posto a quota 20 punti: inutili le reti di Mandragora e Sanabria.

Finisce, invece, in parità il match tra Fiorentina e Parma: uno spettacolare 3-3 consente Prandelli e D’Aversa di portare a casa un punto per parte. In rete, per i viola, Martinez Quarta e Milenkovic. Sfortunato, invece, l’autogol di Iacoponi al 93′; i ducali rispondo, invece, con Kucka dal dischetto del calcio di rigore, Kurtic e Mihaila.

Classifica Serie A

Inter 59 punti; Milan 56; Juventus 52; Roma 50; Atalanta 49; Napoli 44; Lazio 43; Verona 38; Sassuolo 36; Udinese 32; Sampdoria 31; Bologna 28; Genoa 27; Spezia 26; Benevento 26; Fiorentina 26; Cagliari 21; Torino 20; Parma 16; Crotone 15.