Il calciomercato della Juventus scalda i motori in vista della prossima estate. Acquisti e cessioni per una rivoluzione del centrocampo. Massima attenzione anche alle strategie per l’attacco

Il calciomercato della Juventus potrebbe stravolgere le strategie del centrocampo in vista della prossima sessione estiva. I bianconeri proveranno l’affondo su due centrocampisti di qualità per cercare di ottimizzare la costruzione della manovra e per arricchire la linea mediana di Pirlo di due centrocampisti abile nell’inserimento senza palla, forti fisicamente e dotati di ottima tecnica. Inutile nascondere il chiaro interesse per il possibile ritorno di Pogba, ma il Manchester United non farà sconti: 100 milioni la richiesta inglese.

Ecco perchè la Juventus potrebbe dirottare le sue attenzione su Milinkovic Savic della Lazio, centrocampista ideale per le idee tattiche di Pirlo. Secondo gli ultimi rumors, il centrocampista serbo potrebbe vestire bianconero di fronte a un’offerta cash da circa 45-50 milioni di euro. Un’occasione che Paratici potrebbe cercare di cogliere al volo. Più Milinkovic-Savic di Pogba: queste la possibile inversione di rotta che i bianconeri potrebbero intraprendere in vista della prossima sessione di calciomercato estiva.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, suggestione Icardi: mosse strategie offensive

Centrocampo da arricchire con qualità e fisicità, ma uno sguardo anche all’attacco. La Juventus dovrà valutare se trattenere Cristiano Ronaldo fino alla fine del contratto, magari proponendo un nuovo rinnovo, o voltare pagina ringiovanendo il reparto salutando definitivamente l’attaccante portoghese. La sensazione è che Agnelli voglia trattenere ancora il cinque volte Pallone d’Oro, ma tutto dipenderà dalla volontà e motivazione dell’ex Real Madrid. I bianconeri si starebbero già tutelando. Non è un mistero che a Paratici piaccia Icardi, e l’ex Inter potrebbe tornare in Italia dopo un’esperienza altalenante con il PSG.

LEGGI ANCHE>>> Juventus, contro il Porto due importanti rientri dal primo minuto

Non solo Icardi: alla Juventus piace anche Aguero, il quale andrà in scadenza di contratto il prossimo giugno. Un affare a costo zero che potrebbe completare l’attacco bianconero di esperienza e carisma. Acquisti, ma come detto, occhio al capitolo cessioni: la Juventus potrebbe dire addio a uno tra Ramsey e Rabiot, così come a Bernardeschi. Da valutare anche il futuro di Bonucci e Alex Sandro.