Juventus, contro il Porto due importanti rientri dal primo minuto

Per la gara di Champions contro il Porto, la Juventus di Andrea Pirlo potrà schierare dal primo minuto Bonucci e Arthur. E non solo.

Buone notizie per Andrea Pirlo che, dopo settimane complicate caratterizzate da continui infortuni, recupera giocatori importanti in vista degli ottavi di ritorno di Champions in programma martedì sera allo Juventus Stadium.

Per la decisiva partita contro il Porto, i bianconeri torneranno infatti a schierare dal primo minuto Leonardo Bonucci in difesa e Arthur a centrocampo. Entrambi hanno giocato uno spezzone di partita già contro la Lazio nella sfida di sabato. Sempre contro i biancocelesti, sono tornati a giocare dall’inizio Juan Cuadrado e Alvaro Morata, quest’ultimo autore di un’importante doppietta.

Juve, contro il Porto Bonucci e Arthur dall’inizio

Ma i recuperi non si fermano qua. Per Juve-Porto dovrebbero rivedersi tra i convocati anche Matthijs De Ligt e capitan Giorgio Chiellini, addirittura in ballottaggio tra loro (insieme a Demiral) per un posto in difesa dall’inizio, con Pirlo che ritroverebbe quindi l’intero pacchetto di centrali a sua disposizione.

Se non in abbondanza, quindi, il tecnico bianconero dovrebbe quantomeno ritrovarsi non più in emergenza. Un’ottima base di partenza per cercare di ribaltare la sconfitta per 2-1 patita al do Dragao e staccare il biglietto per i quarti di finale di Champions League, obiettivo quantomai fondamentale per dare un senso alla stagione della Signora.