Psg, iniziata la caccia al successore di Navas: c’è Donnarumma

Leonardo non sarebbe soddisfatto di Keylor Navas e avrebbe in lista una serie di nomi: oltre a Donnarumma, anche Lloris, De Gea e Oblak.

Leonardo vorrebbe acquistare un nuovo portiere per il Paris Saint-Germain. Secondo quanto riportato da Le 10 Sport, infatti, il direttore sportivo dei francesi non sarebbe troppo soddisfatto del rendimento dell’attuale numero 1 Keylor Navas.

Nonostante l’estremo difensore della Costa Rica (34 anni, vincitore di tre Champions in carriera con la maglia del Real) abbia un contratto fino al 2023, sarebbe quindi partito il casting per la sua sostituzione. E ci sarebbe anche un italiano nella lista.

La lista del Psg per il portiere: Lloris, De Gea e Oblak oltre a Gigio

Il nome, ovviamente, è quello di Gianluigi Donnarumma, che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza con il Milan a fine stagione. Anche se Gigio ha più volte dichiarato di trovarsi bene coi rossoneri, le elevate richieste di Raiola per il suo assistito potrebbero portare a una clamorosa separazione. Con il Psg che sarebbe pronto a mettere sul piatto un sostanzioso ingaggio per il 22enne di Castellammare di Stabia.

Donnarumma, ad ogni modo, non sarebbe l’unico portiere nella lista di Leonardo. Altri nomi, tutti di peso, sarebbero quelli di Hugo Lloris del Tottenham (già allenato dal tecnico del Psg Mauricio Pochettino), David De Gea del Manchester United e Jan Oblak dell’Atletico Madrid.

Se davvero il Psg riuscisse ad acquistare uno di questi calciatori, rischierebbe di ritrovarsi un clamoroso ingorgo tra i pali: oltre a Keylor Navas il club transalpino ha infatti sotto contratto anche Sergio Rico e Alphonse Areola, attualmente in prestito al Fulham in Premier League.