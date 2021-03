L’eliminazione della Juventus dalla Champions League avrebbe messo in discussione anche il futuro di Ronaldo, ma sul rinnovo del portoghese giungono delle novità rispetto a un incontro con Agnelli.

Il primo della classe paga per tutti. Cristiano Ronaldo è stato sicuramente il più bersagliato dopo l’eliminazione della Juventus in favore del Porto agli ottavi di Champions League. In effetti, il milionario esborso dei bianconeri per portare l’ex Real Madrid a Torino nel 2018 è stato realizzato proprio pensando al massimo trofeo continentale. Ronaldo avrebbe dovuto rappresentare l’unico tassello mancante e la carta vincente per riuscire finalmente ad alzare in cielo il più ambito trofeo.

E invece dal momento dell’arrivo del portoghese le cose non sono per niente andate in questo modo: trionfo sfiorato in finale di Champions e poi solo eliminazioni nelle fasi finali. L’ultima proprio ieri, quando Ronaldo è apparso il giocatore meno in forma tra quelli schierati in campo da Andrea Pirlo. Insomma, la differenza non l’ha fatta e ciò potrebbe avere delle conseguenze.

Rinnovo Ronaldo: le ultime sull’accordo con la Juventus di Agnelli

In occasione della consegna del Tapiro d’Oro a Pirlo, l’allenatore della Juventus ha difeso l’asso portoghese, definendolo sempre da 7 in pagella. Tuttavia, le indiscrezioni in merito a un addio anticipato a fine stagione hanno cominciato a inseguirsi, borbottante da mesi si parli di rinnovo. Il giornalista Luca Momblano ai microfoni di ‘CMIT TV’ ha cercato di chiarire lo stato delle cose: “So che a dicembre la Juventus e Ronaldo si sono dati appuntamento a maggio con la volontà di continuare e magari anche rinnovare. Io immagino che i giochi, dopo l’eliminazione, a questo punto si faranno prima, e sapremo prima cosa succederà. Io credo che Agnelli non abbia voluto parlare per non dare segnali molto netti della situazione”.

Ovvero, ci sarà bisogno di rivedersi e fare il punto della situazione, poiché per la Juventus Ronaldo deve rappresentare garanzia di successo ma è pur vero che in campo non scende da solo.