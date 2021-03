Juan Jesus è risultato positivo al Covid, il calciatore giallorosso è già in isolamento: il gruppo squadra della Roma non è stato contagiato

Guai per la Roma a poche ore dalla partita di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk. Giallorossi in allarme a causa della positività al Covid-19 di Juan Jesus. Il difensore romanista è risultato positivo all’ultimo tampone effettuato ed è già stato posto in isolamento.

Il calciatore brasiliano ex Inter era tornato in anticipo dalla trasferta di Firenze di mercoledì scorso perché aveva saputo di essere stato in contatto con un positivo. I presagi sono stati confermati adesso dalle prove a cui si è sottoposto. Il difensore dovrebbe essere l’unico caso all’interno delle fila giallorosse.

Roma, Juan Jesus positivo al Covid: il resto del gruppo squadra sta bene

La mossa precauzionale della Roma ha preservato il resto del gruppo squadra. Juan Jesus, infatti, si è messo in isolamento una volta rientrato dalla Toscana. Il calciatore non è tornato a Trigoria e di conseguenza non è stato neppure convocato per la gara contro il Genoa risolta da un gol di Gianluca Mancini.

Non ci sono state altre conseguenze sul gruppo squadra romanista. Il difensore brasilano sarà quindi assente contro gli ucraini. Lo sarebbe tuttavia stato comunque perché Paulo Fonseca a febbraio ha deciso di non inserirlo nella lista Uefa e dunque Juan Jesus non può scendere in campo nella competizione europea da qui alla fine della stagione.

Il contributo del calciatore, per la verità, è stato modesto pure nelle altre competizioni. Durante questo campionato ha fatto soltanto 4 apparizioni e nessuna da titolare.

Si è visto maggiormente invece nella fase a gironi dell’Europa League in cui ha giocato quattro volte partendo dall’inizio contro Young Boys, Cska Sofia (in entrambi i casi sia nella partita giocata a Roma sia in trasferta) e Cluj.

Si ferma ora per lasciarsi alle spalle il Covid che in questa stagione ha colpito un po’ tutte le squadre, con un numero di positivi abbastanza alti.

Juan Jesus è in scadenza di contratto. Il suo futuro sembra lontano da Roma, città in cui è arrivato dopo l’esperienza all’Inter, chiusa nel 2016. I giallorossi lo hanno pagato 10 milioni di euro tra la cifra pattuita per il prestito e il successivo riscatto.