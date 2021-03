Josè Mourinho incendia i social: il suo messaggio sulla Juventus fuori dalla Champions scatena i tifosi interisti

La Juventus raccoglie i cocci dopo l’eliminazione dalla Champions League ad opera del Porto. I biancoeneri devono incassare il colpo e provare a rialzarsi in campionato dove l’Inter è distante 10 punti e lo scudetto, al momento, sembra un’utopia. Gli juventini non vivono un momento d’oro ed a complicare le cose ci si mettono anche i social. Lì dove un ‘rivale’ come Josè Mourinho ha pensato bene di rincarare la dose con un commento al post di esultanza del Porto che ha fatto ‘impazzire’ il popolo interista. Lo ‘Special One’, attualmente alla guida del Tottenham, ha commentato con degli applausi il messaggio pubblicato dal Porto per celebrare la qualificazione contro la Juventus.

Un commento che non è passato inosservato e che ha ricevuto tante risposte da parte dei tifosi dell’Inter. “Grande Josè” scrive uno ed un altro sottolinea il “cuore nerazzurro” del tecnico portoghese. E c’è anche chi non nasconde la contentezza per l’eliminazione juventina: “Ma quanto abbiamo goduto ieri?” si domanda ed aggiunge dei cuori neri e azzurri, tanto per chiarire il riferimento.

Juventus fuori, Mourinho e gli interisti esultano

Certo nel commentare il post di Mourinho su Juventus-Porto non può essere dimenticato il passato del tecnico che ha visto esplodere la sua carriera da allenatore proprio con il club portoghese. Mourinho ha, infatti, guidato il Porto alla conquista della Champions League e della Coppa Uefa e quindi il suo applauso era un evidente segnale di apprezzamento per una squadra che sente ‘sua’ più che uno ‘sfottò’ alla Juventus.

Questo però non è servito a frenare gli entusiasmi nerazzurri che si sono letteralmente scatenati sotto il post dello Special One. Ma che la sconfitta bianconera sia stata gradita in ambiente interista è testimoniato anche da un altro post, quello di Gad Lerner. Noto tifoso interista, il giornalista ha preso in giro la disfatta europea della Juve: “Da stanotte è ufficiale: neanche quest’anno la Juventus farà il triplete. Ne siamo costernati”