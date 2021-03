La Juventus si lecca le ferite dopo l’eliminazione dalla Champions League ma c’è subito l’occasione per il riscatto: chiesta la cessione

La Juventus si lecca le ferite: l’eliminazione dalla Champions League è un duro colpo per la squadra bianconera che vede lo ‘spettro’ di concludere la stagione fallendo anche l’appuntamento con il decimo scudetto. Inter lontana dieci punti e squadra quasi da rifondare. Ronaldo si è dimostrato un peso economico che non porta i benefici tecnici sperati in Europa.

I giovani arrivati per rinverdire la rosa hanno dimostrato di non essere ancora pronti al 100% (Chiesa a parte). Così per il prossimo anno servirà trovare i nomi giusti per riportare i bianconeri a primeggiare in Italia ed essere competitivi in Europa. Un’occasione potrebbe arrivare da chi in Champions è abituato a vincere: il Real Madrid. Secondo quanto riporta ‘as.com’, un calciatore blanco sarebbe pronto a chiedere la cessione in estate e la Juventus è alla finestra.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Varane chiede la cessione: ‘occasione’ Juventus

Raphael Varane, 27 anni, difensore francese del Real Madrid avrebbe voglia di cambiare aria. In scadenza di contratto nel 2022, il campione del mondo – secondo quanto riferire il quotidiano spagnolo – non vuole proseguire la sua avventura con le merengues. Per questo e, considerato il rischio di perderlo a zero tra un anno – il club spagnolo sarebbe pronto ad ascoltare eventuali offerte per lui.

LEGGI ANCHE >>> “È un fallimento”, che attacco alla Juventus: la rassegna stampa

La Juventus è segnalata da tempo sul calciatore, ma prenderlo non sarà un’impresa semplice. Varane aspira a mettersi alla prova in Premier League, mentre il Psg potrebbe provare a riportarlo in Francia. C’è poi l’aspetto economico, non certo secondario: il Real Madrid vuole incassare la cifra giusta dalla sua cessione, mentre il calciatore vorrà fare un salto in avanti con l’ingaggio, attualmente sugli 8 milioni di euro l’anno. Affare non certo semplice ma la Juventus ha bisogno di riscattarsi e Varane sul mercato potrebbe essere un’opportunità da provare a sfruttare.