Antoine Griezmann può lasciare anzitempo il Barcellona. Pare, infatti, che la società blaugrana sia intenzionata a cederlo poiché insoddisfatta del suo rendimento.

Con il finale di stagione in arrivo, il Barcellona deve cominciare a disegnare il piano da attuare sul mercato in prossimità del campionato che verrà. Una delle decisioni più incombenti, secondo quanto riferisce AS, riguarderebbe il futuro di Antoine Griezmann, vicino a compiere 30 anni. Le statistiche parlano bene del francese che in 38 gare disputate ha totalizzato 12 gol e 11 assist. Tuttavia, il rendimento pare non soddisfare o comunque impressionate la dirigenza catalana a tal punto da impedirne la partenza.

Il Barcellona vuole disfarsi di Griezmann

Le sue reti, infatti, pur non essendo mancate in realtà non sono state decisive se si considera quanto si possa pretendere da un calciatore valutato 120 milioni di euro. Per tale ragione, il Barcellona potrebbe pensare di cedere Griezmann. E così accumulare un tesoretto per arrivare ad Erling Haaland, attualmente tra le file del Borussia Dortmund ma decisamente pronto per un ulteriore salto di carriera. Se anche non si trattasse del norvegese, dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del PSG, il Barça è sempre più convinto di aver bisogno di una grande punta di riferimento.

Tuttavia, liberarsi di Griezmann non sarà facile non soltanto per il costo del cartellino ma anche perché il calciatore si trova molto bene in squadra e vorrebbe proseguire. Giocare nel Barcellona è sempre stato il suo sogno, fino a riuscire a realizzarlo, per cui se lo terrà ben stretto e non sarà facile convincerlo ad accettare, dopo soli due anni, una nuova destinazione.