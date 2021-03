Il difensore della Juventus Demiral ha riportato un infortunio nella dolorosa partita contro il Porto: tornerà in campo dopo la sosta

Andrea Pirlo dovrà rinunciare a Merih Demiral. Gli equilibri difensivi della Juventus non passeranno dal centrale difensivo turco che si è infortunato contro il Porto nella sfortunata gara di martedì sera che ha visto eliminati i bianconeri malgrado la vittoria ottenuta per 3-2.

Il tecnico juventino dovrà riconsiderare le proprie scelte nel pacchetto arretrato a causa del problema fisico evidenziato dagli esami strumentali ai quali si è sottoposto l’ex difensore del Sassuolo nella giornata di oggi.

Juventus, infortunio Demiral: starà fermo per 20 giorni

Merih Demiral si è infortunato nel finale della partita contro i portoghesi. A causa di ciò, oggi si è sottoposto ad accertamenti radiologici per comprendere la natura del suo problema fisico. Gli esami ai quali si è sottoposto al JMedical ne hanno evidenziato una lesione di basso grado al retto femorale della coscia destra. Il difensore dovrà stare lontano dal terreno di gioco per i prossimi 20 giorni. Stando così le cose, Demiral si perderà il match in programma domenica a Cagliari, il recupero della sfida del girone d’andata contro il Napoli, che si disputerà invece mercoledì 17 marzo, e salterà pure il confronto interno contro il Benevento di Pippo Inzaghi previsto domenica 21.

Demiral potrebbe esserci invece per il derby con il Torino previsto dopo la sosta di fine marzo. Contro la formazione granata, la Juventus scenderà in campo il prossimo 3 aprile. Per quella gara Andrea Pirlo potrebbe recuperare il difensore turco quantomeno per portarlo in panchina. Questa è la speranza del club bianconero.

Il roccioso calciatore ha collezionato 23 partite dopo essersi lasciato definitivamente alle spalle l’infortunio che lo aveva messo kappaò nella partita contro la Roma della passata stagione, Demiral è tornato gradualmente al centro dei pensieri di Pirlo.