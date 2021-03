Infortunio che tiene in apprensione Gasperini, quello palesatosi durante la sfida che ha visto la Dea vincente contro lo Spezia.

Una vittoria rassicurante, quella dell’Atalanta di Gasperini nel secondo anticipo di questo venerdì di Serie A. Steso lo Spezia di Vincenzo Italiano, squadra sempre difficile da affrontare, che anche alla Gewiss Arena ha mostrato tante cose positive, al netto di un risultato di sicuro negativo.

Lo Spezia ha provato a riaprirla fino alla fine, ma un paio di dormite della difesa bianconera sono state fatali per il risultato finale. Poi la rete di Muriel, un coniglio preso dal cilindro sul quale (in questo caso no) difficile il portiere avrebbe potuto fare qualcosa di diverso del vedere la sfera insaccarsi in porta.

Insomma, un successo che ovviamente fa ben sperare, soprattutto in vista del prossimo importante impegno che vedrà la Dea protagonista. La squadra di Gasperini non si è fatta distrarre, con grande merito, ma quella contro il Real Madrid è una sfida che tutto l’ambiente aspetta.

Nonostante il risultato dell’andata (1-0 per i blancos a Bergamo), i tifosi nerazzurri sperano allo stesso tempo di poter quanto meno giocarsela per provare a ribaltare il risultato. L’Atalanta ci proverà, c’è da starne certi, anche se non arrivano buone notizie dall’infermeria.

Atalanta, ansia per Gasperini: si fa male il difensore

Gasperini avrà bisogno di tutti gli effettivi per provare una rimonta che già di per sé risulta molto complessa. I nerazzurri hanno dimostrato che niente è impossibile, e dunque che fiducia nonostante il risultato dell’andata. Ma c’è un aspetto che tiene in apprensione l’allenatore.

Un infortunio, infatti, ha colpito uno dei difensore nerazzurri: si tratta di Djimsiti, uscito al 56′ minuto per un problema alla coscia. Non ce l’ha fatta, dunque, il difensore che ha anche provato a restare in campo, senza però riuscirsi.

Entrato Romero in campo, il pensiero è rimasto al difensore svizzero sul quale ora c’è l’attenzione di tutto l’ambiente. Da capire le reali condizioni del giocatore, uscito ed andato direttamente negli spogliatoio. In vista del Real, non averlo sarebbe una tegola importante.