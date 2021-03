C’è apprensione in casa Milan, in vista della sfida in programma contro il Napoli di Gattuso uno dei titolari è in forte dubbio.

Il Milan è in una fase decisive della stagione. Come visto ieri sera, la squadra di Stefano Pioli si giocherà negli ultimi 90′ minuti la qualificazione ai quarti di Europa League. Speranze tenute in piedi anche grazie alle rete di Kjaer allo scadere, che ha cosi permesso ai rossoneri di restare assolutamente a galla.

Niente è perduto, insomma, per la squadra rossonera che affiderà ogni speranze ma soprattutto ogni energia alla gara del Mezza che si giocherà giovedì prossimo. Di fatto, arrivano in fondo alla competizione resta uno degli obiettivi dei ragazzi di Stefano Pioli.

Poi il campionato, la corsa Scudetto, con l’Inter che va tenuta sotto controllo. I rossoneri non possono commettere passi falsi, e saranno chiamato ad una sfida molto difficile contro il Napoli di Rino Gattuso. Si, proprio quell’allenatore che da giocatore con la maglia del Milan ha costruito la sua intera carriera.

Sul campo, però, non ci sarà spazio per i sentimentalismi. Lo sa il Milan, e lo sa anche Gennaro Gattuso. Al contempo, però, per Stefano Pioli non arrivano buone notizie dall’infermeria.

Milan, per Pioli si prospetta una tegola pesante

A Stefano Pioli serviranno tutte le forze necessarie, soprattutto in questo determinato momento della stagione, dove gli impegni sono tanti ed il Milan non può permettersi assolutamente di perdere terreno in campionato. Ma proprio contro il Napoli potrebbe venire meno uno dei pilastri di Stefano Pioli.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, Davide Calabria sarebbe a forte rischio per la sfida contro gli azzurri. Il difensore rossonero, infatti, è uscito malconcio dalla gara contro il Manchester United, ed oggi non si è allenato con la squadra.

Insomma, Calabria potrebbe anche restare fermo qualche giorno. Una notizia che tiene in apprensione tutto l’ambiente, e che andrà monitorata nel corso del tempo. Calabria, di fatto, rappresenta uno dei titolari di Pioli, un vero e proprio jolly in grado di svariare su tutta la corsia destra, abile in sovrapposizione ma anche nel venire dentro il campo.