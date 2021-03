Brutte notizie per Gennaro Gattuso, l’allenatore rischia di perdere uno dei big in vista della sfida di campionato contro il Milan.

Uno dei match clou di questa 27^ giornata di Serie A si gioca domenica sera allo stadio Meazza, dove il Milan di Stefano Pioli sarà chiamato a proseguire la propria corsa Scudetto, tenendo il passo dell’Inter, affrontando il Napoli di Gennaro Gattuso. Proprio quel “Ringhio”, che con la maglia rossonera ha scritto vere e proprie pagine di storia, dovrà tornare a San Siro per bloccare l’avanzata rossonera.

Il Napoli, dal canto suo, non andrà certo a Milano per una passeggiata di piacere. La squadra azzurra vive un momento molto particolare, dove talvolta nemmeno una vittoria basta per tenere lontane le critiche. Nel mirino Gennaro Gattuso, reo di non aver dato alla compagine partenopea quell’identità di gioco necessaria per lottare ai primi posti della classifica.

Per gli azzurri, però, il momento non è cosi negativo. Due vittorie ed un pareggio nelle ultime tre partite, un filotto che Gattuso vorrà portare avanti nonostante l’avversario sia la seconda in classifica. Il rinvio della partita contro la Juventus (si giocherà il 7 aprile), dà modo anche all’allenatore di poter organizzare al meglio i prossimi impegni. Anche se dall’infermeria non arrivano buone notizie.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Napoli, Gattuso rischia di perdere uno dei big

Le condizioni di Kostas Manolas, infatti, destano non poche preoccupazioni. Come riportato da calciomercato.it, infatti, il difensore greco sembra non aver ancora recuperato a pieno dalla distorsione di secondo grado alla caviglia destra (con interessamento del legamento peroneo-astragalico anteriore), patita contro il Genoa lo scorso 6 febbraio. Da allora, infatti, per Manolas soltanto una manciata di minuti contro il Sassuolo, giusto il tempo per il greco di commettere il fallo da rigore su Haraslin, dal quale è poi arrivato il pareggio neroverde.

LEGGI ANCHE >>> Juve-Napoli, arriva l’ennesimo rinvio: ecco la nuova data

Insomma, Manolas si è allenato a parte durante tutta la settimana e – si legge – rischia seriamente di non comparire nella lista dei convocati di Gattuso per la sfida di Milano. Una notizia che ovviamente non fa contento l’allenatore azzurro, che ancora una volta dovrà rinunciare ad uno dei suoi uomini migliori.

Per l’evenienza, tra l’altro, l’azzurrino Davide Costanzo, difensore centrale classe ‘2002 è rimasto con la prima squadra, non partendo con la Primavera per la trasferta di Pescara.