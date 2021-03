Juve-Napoli, arriva l’ennesimo rinvio: ecco la nuova data

Decisione a sorpresa della Lega Serie A: il big match tra Napoli e Juventus, previsto inizialmente per il 17 marzo, si giocherà il prossimo 7 aprile

Ennesimo rinvio per Juventus-Napoli. Il match tra bianconeri e azzurri, inizialmente previsto per il prossimo 17 marzo dopo il caos di ottobre, avrà luogo (a scanso di ulteriori sorprese) mercoledì 7 aprile.

La partita, una classica del campionato di Serie A, porta con se un senso di attesa altissimo, non solo per i continui rinvii e per la storica rivalità tra le due squadre, ma in quanto potrebbe essere decisiva per l’assegnazione dello scudetto, oltre alla qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League. La richiesta dell’ulteriore rinvio sarebbe arrivata da entrambi i club e resa possibile proprio dalla prematura eliminazione dei bianconeri dalla massima competizione europea contro il Porto. Circola la voce, retroscena da confermare, di un accordo preventivo fra i presidenti Agnelli e De Laurentiis.

