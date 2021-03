Il futuro di Cristiano Ronaldo è incerto più che mai. La permanenza alla Juventus potrebbe concludersi addirittura già in estate.

Cristiano Ronaldo e la Juventus che fine faranno? E’ ancora incerta la risposta a questo tipo di domanda. Ciò che è certo è che nessuna ipotesi può non esser presa in considerazione. In questo momento storico il rapporto tra le parti potrebbe essere giunto al capolinea. L’eliminazione dalla Champions League per mano del Porto non ripaga l’investimento di Andrea Agnelli che, ancora una volta, vede sfumare i sogni di gloria in Europa.

Calciomercato Ronaldo, lo United lo corteggia

Le pretendenti per CR7 di certo non mancano. L’ultimo interessamento è quello della sua ex squadra, il Manchester United. A confessarlo è stato Ole Gunnar Solskjaer, manager del club inglese. Durante un Q&A ha risposto alle domande dei tifosi che hanno scritto direttamente al sito ufficiale.

“Quale ex stella dei Red Devils mi piacerebbe avere in squadra?”: questa la domanda che ha destato più curiosità. La confessione del tecnico non è tardata ad arrivare: “Ci sono alcuni calciatori con cui ho giocato che vorrei avere in squadra ovviamente. Roy Keane? Mi piacerebbe molto, ma non sono molto sicuro di riuscire a gestirlo. Ho giocato con Cristiano Ronaldo, è stato il migliore al mondo insieme a Leo Messi negli ultimi 10-15 anni. Direi, quindi, Cristiano”.