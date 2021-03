“Ma vi sembra normale?” Messi si infuria con i tifosi al semaforo

Messi infuriato contro alcuni tifosi che lo aspettano sempre davanti al semaforo per avere foto e video. Un altro segnale di addio al Barça?

Lionel Messi furioso contro alcuni tifosi del Barcellona che lo aspettavano al semaforo mentre stava passando con la sua auto.

Secondo il fuoriclasse argentino un gruppo di fan blaugrana tende ad aspettarlo sistematicamente nello stesso identico punto durante il tragitto tra il campo di allenamento e casa sua. Obiettivo, scattare foto e realizzare video con i telefonini nei quali immortalare il proprio idolo.

Messi furioso contro i tifosi: “Basta scattare foto”

Un qualcosa che non va proprio giù alla Pulce, che alla fine ha sbottato contro i giovani tifosi: “Ma perché fate così, avete già tantissime foto e video… vi sembra normale?“.

Lo sfogo è stato, manco a dirlo, ripreso dai telefonini e il video sta diventando virale sui social network.

Dunque un segnale di insofferenza, probabilmente giustificata, per Lionel Messi che, ricordiamo è in scadenza di contratto con il Barcellona. E ogni piccolo particolare può essere decisivo per capire dove giocherà il prossimo anno il numero 10: sarà per caso addio al Barça? Le pretendenti, di sicuro, non mancano.

