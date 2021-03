Fabio Paratici, direttore sportivo della Juve, ha rilasciato delle dichiarazioni a Sky Sport dove ha difeso Cristiano Ronaldo

La cattiva prestazione di Ronaldo contro il Porto, che ha visto l’eliminazione della Juve dagli ottavi di Champions, ha destato molte polemiche. Nei giorni successivi al match contro i lusitani, si sono susseguite anche delle clamorose indiscrezioni di calciomercato che vedrebbero avvicinarsi il ritorno di CR7 al Real Madrid.

Prima dell’inizio del match tra Cagliari e Juve, Fabio Paratici, direttore sportivo della Juve, è intervenuto a Sky Sport dove ha difeso il fuoriclasse portoghese e spento le voci di mercato sul futuro dell’ex Manchester United:

”Ronaldo ce lo teniamo stretto”

”Mi viene da ridere, nella mia carriera non avrei mai pensato di poter discutere Cristiano Ronaldo. Sono nato e cresciuto in un paesino della Bassa Padana, e questi discorsi l’ascoltavo allora tra bar e parrocchia riguardo Rivera, Mazzola e Platini: mai avrei pensato a certi livelli. Parliamo di un giocatore che oggi è capocannoniere in Serie A, ha cinque Palloni d’Oro e non mi ricordo quante Champions. Per noi è un privilegio, ce lo teniamo stretto”.

Il dirigente si è poi soffermato sul match contro il Cagliari: “È una stagione particolare, dove si giocano tante partite. Anche a noi piacerebbe disputare buone gare, ma è molto più difficile rispetto al passato. Ci aspettiamo una bel match e di portare a casa la vittoria”.