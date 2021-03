Massimiliano Allegri è ancora senza panchina. Diversi club interessati a lui, ma l’ultima voce viene direttamente dall’Inghilterra.

Cosa deciderà di fare Massimiliano Allegri? Tornerà in pista? Quale sarà la prossima squadra che allenerà? Tutto è ancora da decidere. Il tecnico livornese è rimasto senza panchina dopo l’esonero dalla Juventus di qualche anno fa. All’allenatore, però, gli estimatori di certo non mancano. La Roma lo segue con attenzione per il post Paulo Fonseca, ma anche altri top club europei sembrano essere interessati al suo cartellino.

Futuro Allegri, spunta il Leeds

La Roma, l’Inter e la Juventus potrebbero tornare alla caccia di un tecnico qualora dovessero saltare le teste di Fonseca, Conte e Pirlo. A quel punto, una delle tre si fionderebbe senza particolari problemi sul tecnico ex Juve. L’ultima clamorosa idea giunge, però, dall’Inghilterra.

Il ‘Times’ racconta l’interessamento del Leeds in caso di addio di Marcelo Bielsa a fine stagione. Il tecnico argentino potrebbe salutare a fine campionato. A quel punto, la dirigenza inglese potrebbe seriamente aggiungersi alla lista di pretendenti. Ancora nessuna trattativa, solo un’idea che potrebbe trasformarsi in un trasferimento che avrebbe del clamoroso. Il Leeds United ci pensa sul serio.