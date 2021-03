Il calciomercato della Juventus potrebbe ripartire dalla clamorosa cessione di Cristiano Ronaldo e dalla conferma a sorpresa di Dybala, il quale potrebbe rinnovare il suo contratto con i bianconeri

Il calciomercato della Juventus si prepara a entrare nel vivo nel già nel corso dei prossimi mesi. Quale sarà il futuro dell’attacco bianconero? Punto interrogativo sul futuro di Cristiano Ronaldo. L’attaccante portoghese potrebbe restare alla Juventus per un’altra stagione fino al termine dell’attuale contratto. Dalla Spagna, intanto, continuano ad avanzare alcune indiscrezioni sul possibile ritorno al Real Madrid dell’attaccante portoghese. Anche Zidane, in conferenza stampa, non ha escluso il clamoroso scenario: “Ritorno? Può darsi, vedremo quel che accadrà”. La cessione di Ronaldo potrebbe coincidere con la conferma di Dybala.

La Joya, qualora il 5 volte Pallone d’Oro dovesse dire addio, potrebbe rinnovare il suo contratto con la Juventus in chiave futura. Un rinnovo che potrebbe oscillare intorno ai 10 milioni di euro a stagione a differenza degli attuali 7,3 milioni di ingaggio. Resta viva anche l’ipotesi di un addio a Ronaldo con risoluzione consensuale del contratto. In questo caso la Juventus non incasserebbe niente dal suo cartellino, ma si libererebbe dei suoi 31 milioni di euro d’ingaggio annui.

Calciomercato Juventus, cambia il futuro di Dybala: la Joya verso la conferma

Il futuro di Dybala potrebbe quindi stravolgersi nel giro di pochi mesi. Da possibile addio a conferma totale in chiave presente e futura. Occhio, però, alle parole di Paratici pronunciate nelle scorse ore. Il diretto sportivo della Juventus ha confermato Cristiano Ronaldo anche in vista della prossima stagione: “Rappresenta presente e futuro della Juventus”. Ciò che è certo è che la Juventus dirà addio a uno tra CR7 e Dybala, con in rialzo le quotazioni d’addio dell’attaccante portoghese.

Il calciomercato della Juventus dipenderà anche da altri due-tre cessioni. Ramsey e Bernardeschi viaggiano spediti verso l’addio. Il centrocampista gallese piace parecchio in Premier League, mentre l’ex Fiorentina piace a Roma e Atalanta. Punto interrogativo anche sul futuro di Alex Sandro e Bonucci e sui rinnovi di Chiellini e Buffon. I prossimi mesi si annunciano decisivi.