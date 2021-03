Il calciomercato della Juventus potrebbe partire dal piano cessioni. Paratici valuterà il da farsi in vista della prossima estate, ma la sensazione è che quattro giocatori potrebbero fare le valigie: c’è anche Ramsey

Il calciomercato della Juventus sarà finanziato dal piano cessioni. I bianconeri valuteranno il da farsi già nel corso dei prossimi mesi. Quasi certo l’addio a Ramsey. La società bianconera vorrebbe alleggerirsi dell’oneroso ingaggio del centrocampista gallese, il quale piace particolarmente in Premier League. Una cessione da circa 15-18 milioni che potrebbe consentire alla Juventus di eliminare anche l’ingaggio da 7 milioni di euro a stagione dell’ex Arsenal. Ramsey piace al Manchester United, e non è escluso che le due società possano ragionare anche sull’ipotesi scambi.

Non è un mistero che la Juventus segua molto da vicino Pogba. I bianconeri vorrebbero puntare al ritorno del centrocampista francese e Ramsey potrebbe garantire un oneroso sconto sul prezzo del cartellino di Pogba. Un affondo che potrebbe concretizzarsi in estate, ma tutto dipenderà anche dagli altri obiettivi del centrocampo bianconero. Nelle ultime ore starebbe avanzando la candidatura di Milinkovic-Savic. Il giocatore della Lazio potrebbe lasciare la capitale di fronte a un’offerta cash da circa 50 milioni di euro. Situazione da monitorare nel corso dei prossimi mesi. Più complicata la pista Isco.

Calciomercato Juventus, le cessioni finanziano gli acquisti: anche Alex Sandro in bilico

Non solo Ramsey, la Juventus potrebbe dire addio ad altri tre giocatori per cercare di far cassa e finanziare il mercato in entrate. Alex Sandro potrebbe essere sacrificato per poi cercare l’affondo decisivo su Gosens, chiaro obiettivo del mercato bianconero in vista della prossima estate. Verso la conferma Bernardeschi, il quale potrebbe essere trattenuto in maglia bianconero e reinventato terzino sinistro.

Da valutare anche il futuro di Dybala e Cristiano Ronaldo: come riportato nelle ultime ore, uno dei due potrebbe lasciare la Juventus in estate. La Joya, tartassato dagli infortuni, piace parecchio in Liga e Premier League, mentre per l’attaccante portoghese si fanno sempre più intense le voci di un possibile ritorno al Real Madrid.