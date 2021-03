Alejandro Camano, agente di Hakimi, è stato intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli dove ha parlato del momento del suo assistito

L’Inter è in fuga in classifica dove ha nove punti di vantaggio rispetto al Milan. Uno dei protagonisti della squadra di Conte è Achraf Hakim che si contraddistinto per una costante spinta offensiva sulla fascia destra. Il terzino ha collezionato 26 presenza in Serie A con 6 goal e 5 assist.

Il terzino è stato acquistato dalla dirigenza nerazzurra dal Real Madrid, dopo i due anni in prestito al Borussia Dortmund, per 40 milioni di euro più 5 milioni di bonus. Il suo agente, Alejandro Camano, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli dove ha parlato anche di una suggestione di mercato:

”Hakimi al Napoli? Perché no. La squadra azzurra per me come tutti gli argentini è il team del cuore. Ci ha giocato il più grande di tutti e quindi non escludiamo nulla per il futuro”. Parole che, sicuramente, hanno provocato un certo brivido a tutti i tifosi partenopei.

Camano ha poi parlato del rapporto tra il suo assistito e Conte: ”Conte è un grande mister che ha allenato squadre importanti. Il suo modo di giocare piace molto ad Hakimi che imparando molto dal suo tecnico. Hakimi è giovane e, certamente, dopo questa esperienza sarà un calciatore migliore. Credo che con Conte l’Inter potrà vincere lo Scudetto”.